"Ми не російська шмата": у Братиславі тисячі людей вийшли на мітинг проти Фіцо (фото)

До акції протесту долучилося близько 4 тисяч жителів словацької столиці.

У п’ятницю, 3 січня, біля будинку уряду Словаччини в Братиславі відбулася багатолюдна демонстрація проти політики чинного прем’єр-міністра Роберта Фіцо, якого засуджують за його зустріч із воєнним злочинцем, президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

Про це повідомляє видання Aktuality.

До акції протесту, яку організувала словацька громадська асоціація Mír Ukrajně, долучилося близько 4 тисяч жителів словацької столиці.

Фото: скриншот з відео

“Ми не російська ганчірка”, — заявили промовці на мітингу, який зібрався перед урядовою будівлею.

Уряд Роберта Фіцо звинувачували в тому, що він хоче віддати Словаччину у сферу впливу Росії. Ба більше, на зібранні лунали заяви про те, що російська “окупація” Словаччини вже почалася.

Фото: скриншот з відео

“Ми — не Росія”, — скандували організатори акції і ці слова підхоплював натовп.

На зібранні також увімкнули сирену, щоб нагадати про повітряні нальоти, з якими стикаються українці після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

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Прем’єр-міністра Фіцо на час проведення акції у будівлі уряду не було.

За інформацією видання Dennik N зараз він перебуває у В’єтнамі, де зупинився в п'ятизірковому готелі Capella Hanoi, мабуть, у найрозкішнішому номері під назвою Grand Opera Madam Butterfly. Одна ніч там коштує близько 6 тисяч євро.

Журналісти словацької газети зателефонували в готель і хотіли зв’язатися з Фіцо, адміністратор зробила це без вагань, але телефон ніхто не взяв.

Нагадаємо, 22 грудня премʼєр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Москву, де мав "тривалу розмову" з господарем Кремля Володимиром Путіним після заяви президента України Володимира Зеленського щодо неможливості продовження транзиту російського газу через Україну. Ця зустріч викликала різку негативну реакцію опозиційних політичних сил та громадськості.

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