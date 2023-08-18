Ми не відкидаємо зіткнення Росії та НАТО у Чорному морі – міністр оборони Болгарії

Болгарія вважає загрозу зіткнення між Росією й НАТО у Чорному морі реальною. Країна наголошує, що прагне уникнути ескалації, однак усе залежатиме від держави-агресорки.

Про це телеканалу Nova TV сказав міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов .

"Ми не можемо відкинути зіткнення між НАТО та Росією у Чорному морі, але прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Вона постійно провокує НАТО, зокрема розширюючи зону, в якій здійснює контроль", – заявив Тагарьов.

Що ще сказав міністр

Міністр не оминув увагою "попереджувальний постріл" з боку Росії й обшук судна поблизу болгарської економічної зони в Чорному морі. На його думку, кораблям безпечніше проходити через територіальні води Болгарії та Румунії, ніж через Туреччину.

Як підкреслив Тагарьов, коли закінчиться війна – залежить від України, а головною умовою для цього є деокупація усіх територій. Заяви експрезидента США Дональда Трампа про те, що він може зупинити війну за 24 години, міністр вважає несерйозними.

За словами міністра, Болгарія не має іншого вибору, окрім як зберегти наявні винищувачі МіГ-29. Натомість Україна, каже він, може повністю виконувати завдання щодо захисту нашого повітряного простору із замовленими F-16.

Слід зауважити, що напад на вантажне судно, що прямувало до Ізмаїлу, прокоментували у Туреччині. Країна попередила Росію, що варто уникати подібних спроб, які сприяють ескалації напруженості в Чорному морі.

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