"Ми не залишимо вас самих": в Естонії на знак солідарності з Україною урядові будівлі підсвітили синьо-жовтими кольорами

"Ми не залишимо вас самих": в Естонії на знак солідарності з Україною урядові будівлі підсвітили синьо-жовтими кольорами

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас наголосила, що підтримка України з боку Естонії — непохитна.

В Естонії будівлі уряду та Міністерства закордонних справ запалали синьо-жовтими кольрами з нагоди Дня єднання в Україні, яке відтепер святкують 16 лютого.

Про це повідомило естонське видання ERR та посол Естонії в Україні.

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"Сьогоднішнє (вчора, 16 лютого - ред.) святкування Дня єднання України в усьому світі показує, що Естонія та її союзники рішуче підтримують Україну. Напружений період і загроза, що продовжує зростати на кордонах України, — це виснажливий та тяжкий час для всієї України і її народу. У такий час Україна потребує всебічної політичної , економічної та оборонної підтримки, а також у звістках з усього світу про те, що вони не самотні у цій кризі", — наголосила міністерка закордонних справ Ева-Марія Лійметс.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас своєю чергою зазначила, що підтримка України з боку Естонії — непохитна.

"Наше послання тверде - ми не залишимо вас самих", — наголосила Каллас.

MFA in Tallinn turned into blue&yellow to celebrate Day of Unity. #StandWithUkraine https://t.co/x4TLEJ5eQj — Kaimo Kuusk (@KaimoKuusk) February 16, 2022

Нагадаємо, увечері в середу, 16 лютого, коли в Україні на тлі загрози російського вторгнення святкували День єдності, зовнішньополітичне відомство Великої Британії також продемонструвало жест солідарності з нашою державою і підсвітило кольорами національного прапора України будівлю офісу міністерства закордонних справ Великої Британії.

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