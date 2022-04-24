"Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе" - МЗС Великої Британії

"Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе" - МЗС Великої Британії

Британія вчергове заявила про підтримку України у війні проти Російської Федерації.

Очільниця МЗС Великої Британії Елізабет Трасс висловила підтримку Україні та заявила, що її країна не заспокоїться, поки президент Росії Володимир Путін не зазнає поразки.

Про це вона написала у Twitter.

"Триває третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Росія робить жахливі звірства, включаючи напади на безневинних цивільних осіб та дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе", - написала вона.

We are now entering the 3rd month of Putin’s illegal war on Ukraine.



Russia has perpetrated appalling atrocities including attacks on innocent civilians and children in Odessa and the siege of Mariupol.



We will not rest until Putin fails and Ukraine prevails. — Liz Truss (@trussliz) April 24, 2022

Нагадаємо, вже наступного тижня у Києві запрацює посольство Великої Британії.

Читайте також: