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"Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе" - МЗС Великої Британії

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"Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе" - МЗС Великої Британії

GOV.UK

Британія вчергове заявила про підтримку України у війні проти Російської Федерації.

Очільниця МЗС Великої Британії Елізабет Трасс висловила підтримку Україні та заявила, що її країна не заспокоїться, поки президент Росії Володимир Путін не зазнає поразки.  

Про це вона написала у Twitter.

"Триває третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Росія робить жахливі звірства, включаючи напади на безневинних цивільних осіб та дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе", - написала вона.

Нагадаємо, вже наступного тижня у Києві запрацює посольство Великої Британії.

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