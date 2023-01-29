"Ми нічого не маємо проти росіян": у МЗС Італії відмовилися дати Україні свої танки, бо вони "не воюють із РФ"

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна не буде передавати Україні танки, аргументуючи це тим, що "вони не воюють із РФ". Окрім цього, італійський дипломат наполягає на переговорах очільника Кремля Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського.

Такі цинічні заяви озвучив очільник МЗС Італії, повідомляє агентство Nova.

За його словами, Італія працює над відновленням миру.

"Ми не воюємо з Росією, ми нічого не маємо проти російського народу, тому італійських танків в Україні не буде. Зеленському та Путіну врешті-решт доведеться сісти за стіл переговорів. Перед США, Китаєм, Туреччиною, Ватиканом і насамперед ООН стоїть велике завдання знайти рішення", - сказав Таяні.

Напередодні повідомлялося, що Італія та Франція закуплять 700 зенітних ракет для комплексів протиповітряної оборони SAMP-T, які прибудуть до України.

Додамо, що разом із Францією Італія завершує відправлення ракетного комплексу Samp-T.

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