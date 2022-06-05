"Ми ніколи не очікували такої брутальної та нецивілізованої армії з обличчями вбивць" - Даля Грибаускайте

"Ми ніколи не очікували такої брутальної та нецивілізованої армії з обличчями вбивць" - Даля Грибаускайте

Експрезидентка Литви прокоментувала підсумок перших ста днів повномасштабної війни Росії проти України.

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте наголосила, що Україна показала свою міць всьому світові у боротьбі проти російської агресії.

Вона підкреслила, що від 24 лютого розуміння безпеки, розуміння сусідства змінилося.

Про це вона розповіла в інтерв’ю ведучій "1+1" Наталії Мосейчук.

"Ми на усе це дивилися (війну - ред.), сприймали близько до серця, намагалися допомагати так багато, як тільки можемо. Така брутальна, нецивілізована війна була шоком для усіх. І ці перші 100 днів усе оберталося довкола цієї війни, увесь світ. Наше розуміння безпеки, наше розуміння сусідства змінилося. Ми ніколи не очікували такої брутальної та нецивілізованої армії з обличчями вбивць, які гвалтують людей, знищують усе на своєму шляху. Тож саме це було для нас шоком, не просто несподіванкою. Шок для усіх. І звичайно, позитивним сюрпризом були потужність та боєздатність українського народу, і бажання захищати свою країну. Бо за вами – ваша Батьківщина, а за росіянами лише путінська земля. Нічого більше. Путінстан. Ця мотивація стала хорошим прикладом для усіх нас", - зазначила вона.

Грибаускайте також наголосила, що якщо із самого початку Захід був у повному шоці і вагався, чи допомагати, то зараз вони поступово нарощують цю допомогу.

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"І я дуже рада бачити це. Але, звичайно, досі цього недостатньо, бо Україне несе великі втрати, особливо людські, і руйнування міст дуже серйозні. Однак принаймні Захід почав накладати санкції і постачати більш важке озброєння. І це вже непогано, у порівнянні із тим, що було на початку", - підкреслила експрезидентка.

Вона також сказала, що майбутнє Росії – це обличчя країни кривавих убивць, країни терору.

"Їхнє майбутнє з Путіним сьогодні – це тоталітарний режим. Якщо вони йдуть до такого майбутнього, будь ласка. Ми не хочемо бути поруч із ними у такому майбутньому".

Нагадаємо, колишня президентка Литви закликала європейських лідерів не боятись Путіна.

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