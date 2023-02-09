Ми оберігаємо Європу від режиму, який прагне бути авторитарним господарем на континенті — Зеленський

Президент Зеленський у зверненні до учасників спеціального засідання Європейської Ради назвав загрози, які виходять від Кремля, і закликав до спільної протидії російській агресії, яка загрожує всьому континенту.

У четвер, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський звернувся із промовою до президентів та голів урядів країн Євросоюзу. Український лідер подякував за підтримку України та прагнень українців жити вільно і в об’єднаній Європі.

“Я повторю ще раз ці слова: вільно і в об’єднаній Європі. Десь це може звучати вже рутинно, звично. А десь це означає зовсім інше”, - наголосив Зеленський.

Свою промову український лідер розпочав із розповіді про епізод, який демонструє, як Кремль намагається позбавити можливості жити саме так - “вільно і в об’єднаній Європі”.

Про загрозу для Молдови

“Нещодавно я говорив із президенткою Молдови пані Санду. Я поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці. Детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли та внаслідок яких дій збирався зламати Молдову. Зламати демократичний порядок цієї країни та встановити свій контроль над нею. Я не вагався жодної хвилини, отримавши цей документ і почувши про його походження. Я негайно попередив про всі ці загрози. Попередив Молдову, щоб захистити”, - розповів Зеленський.

Український лідер зауважив, що невідомо, чи було віддано в Москві цей наказ чи він залишився тільки наміром.

“Але ми побачили, що вони збираються робити, і ми впізнали в цьому саме те, що вони вже намагалися робити проти України та проти інших держав, зокрема у Європі. Нічого нового. Ви бачили інші спроби такої російської диверсійної та дестабілізаційної активності”, - наголосив український президент.

Про руйнівні прагнення Кремля

Президент Зеленський заявив, що Україна спільно зі своїми європейськими партнерами оберігає Європу від режиму, який має лише одне прагнення – знищити свободу Європи й бути авторитарним господарем на континенті.

“Для цього режиму наш із вами спільний європейський дім – це лише простір, лише територія з ресурсами й надбаннями, яку нібито можна загарбати або іншим чином поставити під контроль. Щоб вони панували, де хочуть, і грабували або експлуатували, що хочуть. Агресія, свідоме знущання з народів чи штучно спровоковані кризи... Удари російської авіації чи удари російської дезінформації... Російські політики чи диверсанти... Російські брудні гроші та корупційні впливи... Намагання зламати політичну чи економічну ситуацію... Атаки ракетами, кібератаки... Чи не забагато цього?” - перелічив Зеленський всі ті брудні засоби, до яких вдається Москва.

Український президент підкреслив, що Росія має різний інструментарій “гібридної війни”, який використовує не лише проти України, Молдови, країн Балтії, Польщі чи тих, хто сусідить із Росією.

“Ми бачили це, зокрема, на Балканах. На жаль, ми знову можемо це побачити у будь-який момент у будь-якому регіоні Європи, якщо комусь там у Москві захочеться скласти черговий протизаконний насильницький або загарбницький план. План нової агресії – гібридної чи прямої. Чи завжди будемо встигати захищатися? І це моє питання. Нам усім потрібна швидкість в ухваленні рішень і надійність!” - заявив Зеленський.

Про єдність заради безпеки

Президент Зеленський нагадав про родоначальників Європейського союзу Робера Шумана і Жана Монне, чиє лідерство дало Європі змогу стати такою об’єднаною, як про це дуже довго мріяли. Він закликав сучасних лідерів країн ЄС стати в один ряд із цими славетними діячами, гарантувавши Європі потрібну сьогодні безпеку.

“Європейський Союз уже на шляху до такої безпеки! Вже зроблені фундаментальні кроки. Але треба пройти увесь цей шлях! Я знаю, що це нам до снаги. Я дякую кожному й кожній із вас за те, що протягом цього страшного року, коли російська агресивність стала найбільшою, ви незмінно стаєте сильнішими. Європа стає міцнішою завдяки вашим діям і рішенням. І навіть коли були вагання й суперечки, ви все одно знаходили можливість цих спільних рішень. Сильні рішення! Я дякую вам за них. Я дякую вам за розуміння, що ніде у Європі не має бути жодних "сірих" зон”, - заявив український президент.

Про Україну в ЄС

Зеленський наголосив, що курс на подальше європейське об’єднання – це фундаментальний безпековий курс.

“Вільну Європу сьогодні вже не уявити без вільної України. Я дякую вам за те, що ми спільно підготували здобуття Україною статусу кандидата на вступ у Євросоюз. Я дякую вам за те, що ми спільно готуємо позитивну оцінку нашої трансформації на шляху до Євросоюзу. Я дякую вам за те, що відкриття вже цього року переговорів щодо членства для України у Європейському Союзі стане ще однією міцною опорою нашої з вами спільної безпеки”, - сказав український президент

Про військову допомогу

Президент Зеленський заявив, що Європейський Союз уперше у своїй історії надає таку масштабну й послідовну військову допомогу, яку ми отримуємо. Така безпекова взаємодія, за його словами, повинна стати прикладом для будь-якого агресора, чому не варто починати агресію проти європейців. Він наголосив, що російська агресія повинна неминуче та якнайшвидше зазнати поразки.

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“Що швидшим та міцнішим буде повернення свободи й реальної сили європейських цінностей на всю територію України, яка нині залишається окупованою Росією, то надійнішим і довготривалішим буде мир у повоєнній Європі”, - запевнив Зеленський.

Президент України висловив вдячність за отриману військову допомогу.

“Я вдячний усім вам, хто розуміє, наскільки зараз Україні потрібні такі можливості, потрібні артилерійські гармати й снаряди до них, сучасні танки, далекобійні ракети, сучасна авіація. І я вдячний усім вам, хто надає таку збройну допомогу! Маємо посилювати динаміку нашої співпраці потужніше, ніж агресор може мобілізувати свій потенціал. Я вдячний кожному народу Європи, який відчуває, що український народ та героїчні українські воїни на передовій за відповідної підтримки здатні знищити терор, який несе Росія, і будь-яку агресивність, будь-які агресивні дії проти людей і проти Європи”, - заявив він.

Про допомогу в енергетиці

Також Зеленський подякував за економічну та енергетичну солідарність.

“Я дякую вам за всі надані нам пакети фінансової та енергетичної допомоги. І це також про безпеку. Про безпеку не лише нашого народу. Про безпеку всієї європейської спільноти. Нарешті російські енергоносії більше ніколи не будуть зброєю проти Європи. Нарешті всі у Європі побачили, як насправді Росія ставиться до європейців і до енергетичної системи на континенті, до наших ринків, до наших фінансів. Все це для Кремля – просто можливості воювати. Я дякую за рішучість у поступовому позбавленні Кремля таких агресивних можливостей”, - сказав він.

Про антиросійські санкції

Окремо український лідер висловив вдячність за санкційні пакети проти Росії, які вже набули чинності. Водночас він закликав ще більше посилити фінансовий тиск на Кремль.

“Це шлях, який треба пройти повністю. Ми ж можемо аналізувати, як ці санкції діють. Щоб у них не було ані можливості, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни у Європі чи ще десь. Чи на провокування будь-яких криз – енергетичних, міграційних. Ви свідки, що у нас із зерном відбувається. Тобто це продовольчі кризи, радіаційні”, - нагадав президент.

Зеленський вважає ненормальним те, що Росія створила у Європі загрозу радіаційної катастрофи, але російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Окрім того, він запропонував зробити ще декілька санкційних кроків.

“Наприклад, застосування санкцій проти всієї ракетної та дронової індустрії Росії, відповідної частини ІТ-сектору держави-терориста. Адже російський ракетний і дроновий терор залишатиметься загрозою, поки не буде знищене саме джерело загрози. Я вірю, що у Європи є така рішучість”, - сказав він.

Про справедливе покарання агресора

Президент Зеленський наголосив, що без справедливого покарання для агресора неможлива "така Європа, яку ми з вами захищаємо".

"Справедливість. Неможливо жити без справедливості, і ти не бачиш у цьому ніякого майбутнього. Має бути трибунал проти Росії за цю агресію. Має бути компенсаційний механізм за всі збитки, завдані російським терором. Має бути справедлива відповідальність для російських терористів за все, що вони наробили, – від знищення малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом у 2014 році до кожного іншого прояву цього страшного терору. Тисячі жертв російського терору і пам’ять тисяч наших воїнів, які поклали своє життя, долаючи цей терор, вимагають справедливості", - наголосив український лідер

Про формулу миру

На завершення президент Зеленський запевнив, що Україна ніколи не прагнула війни, ніколи не провокувала та завжди намагалася зберегти мир.

"Ви це дуже добре знаєте. Історія це дуже добре знає. Ви знаєте, який потенціал у нашої формули і в нашої з вами єдності. Я закликаю вас реалізувати цей потенціал на повну! Європа є вільною й буде вільною. Європа є об’єднаною. Я впевнений, що треба зробити все, щоб Європа була об’єднаною з незалежною Україною, із незалежною Молдовою, із незалежною Грузією, незалежними державами Балтії, Польщею й усіма державами – іншими членами нашої сучасної Європи. Ми маємо гарантувати всім державам Європи безпеку!" - заявив український лідер.

Нагадаємо, 9 лютого президент України Володимир Зеленський також виступив під час саміту ЄС у Європарламенті в Брюсселі. Після промови європарламентарі аплодували стоячи українському лідеру.

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