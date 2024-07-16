"Ми обговорювали Україну": Борис Джонсон здивував заявою після зустрічі з Трампом

Зустріч політиків тривала майже 30 хвилин.
Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з кандидатом республіканців на пост президента США Дональдом Трампом.
Про це Джонсон повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", – йдеться у дописі під спільним фото британського та американського політиків.
За інформацією Sky News, Джонсон прибув до США на національний з’їзд Республіканської партії. Зустріч політиків тривала приблизно пів години.
Нагадаємо, Трамп з перев'язаним вухом з'явився на публіці вперше після замаху. Політик відвідав національний з’їзд Республіканської партії та мав дуже гарний настрій.
Читайте також провідні новини дня:
- Росія може повторити масований удар по Україні: Жданов і Світан попередили про небезпеку
- Мобілізація по-новому: чому "висить" Резерв + і що чекає на ухилянтів від 17 липня
- Знайдено найбільший бункер в Україні: де саме і чому повністю його досі ніхто не бачив