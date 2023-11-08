"Ми обороняємося, щоб більше ніхто не втрачав ні життя, ні історії": емоційний виступ Зеленської у ЮНЕСКО

Олена Зеленська звернулася до ЮНЕСКО з проханням розширення присутності в Україні. Річ у тім, що масштаби злочинів, скоєних РФ, – неймовірні.

Про це перша леді сказала під час свого виступу на конференції ЮНЕСКО.

Україна опинилася між варварством і цивілізацією

За словами Зеленської, сьогодні ЮНЕСКО – одна з небагатьох світових організацій, яка дійсно дієво стоїть на кордоні між цивілізацією і хаосом, між пам'яттю і культурою та сучасним варварством.

"Ми просимо про розширення присутності ЮНЕСКО в Україні. Зараз я поясню, чому це важливо. Масштаби злочинів – неймовірні. Нам знадобляться десятки років, щоби поновити зруйноване, але найголовніше – це зафіксувати, що відбувалося і відбувається", – акцентувала вона.

Слід згадати, наголосила перша леді, про страшні події 1937 року, коли в урочищі Сандармох в Карелії радянською владою було розстріляно понад 100 діячів української культури та мистецтва. Була сила силенна інших вбивств та гонінь, які використовувалися СРСР проти українців.

"Ось чому ми так зараз обороняємося. Бо цей раз може стати фінальним актом цієї трагедії. Нам потрібні авторитетні свідки з гарантією недоторканності, тому що навіть зараз свідчити про терор може бути небезпечно", – зауважила Зеленська.

На її думку, те, що переживає Україна, не має бути лише нашою проблемою. Тому що це атака не тільки на нас, а на все, що цінне для нормальної людини.

"Просто сьогодні між варварством і цивілізацією опинилися ми і намагаємося захищати життя від знищення, від стирання. Щоб більше ніхто не втрачав ні історії, ні життя. Я закликаю вас ще більше підтримувати Україну, українців, які не починали цю війну, не хотіли її", – підсумувала перша леді України Олена Зеленська.

Раніше міжнародна організація ЮНЕСКО станом на 26 липня 2023 року підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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