"Ми перебуваємо в критичному моменті, Путін не планує миру" - генсек НАТО

Столтенберг каже, що Фінляндії та Швеції відповідають всім критеріям членства у НАТО.

Немає ознак того, що диктатор РФ Володимир Путін прагне миру і змінив свої плани. Зараз увесь цивілізований світ з точки зору безпеки перебуває в критичному моменті.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Гельсінкі у вівторок під час зустрічі із прем'єркою Фінляндії Санною Марін.

За його словами, пріоритетом для Фінляндії та Швеції с приєднання до НАТО "якнайшвидше", вказавши, що це "найшвидший процес вступу в історію Альянсу".

Столтенберг каже, що країни відповідають всім критеріям членства у НАТО і виконали свої зобов'язання. За його словами, жодних вимог з боку Будапешта до Фінляндії та Швеції немає.

"Настав час завершити ратифікацію", - сказав Столтенберг, маючи на увазі переговори з Туреччиною, яка не ратифікувала протокол про приєднання.

Він наголосив, що НАТО докладає великих зусиль для того, щоб Фінляндія та Швеція стали членами Альянсу до липневого саміту у Вільнюсі, і що "в інтересах організації, щоб це відбулося одночасно".

Фінляндія та Швеція подали свої заявки до НАТО у травні минулого року у відповідь на повномасштабний напад Росії на Україну. На сьогодні 28 із 30 країн ратифікували свої протоколи про приєднання. Лише Туреччина та Угорщина цього не зробили.

За останніми даними, угорські парламентарі мають розглянути ратифікацію в середині березня. Також тристоронні фінсько-шведсько- турецькі переговори мають продовжитися в березні.

Прем'єр-міністерка Фінляндії також вказала на необхідність подальшої військової підтримки України.

"Чим більше і швидше ми доставимо важке озброєння, тим швидше закінчиться війна", - визнала вона.

Марін додала, що "майбутнє України в НАТО та ЄС, але зараз найголовніше, щоб вона вижила як незалежна держава".

Нагадаємо, офіційний Вашингтон вважає також, що Фінляндія і Швеція готові до членства в Альянсі.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Туреччину та Угорщину ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

Читайте також: