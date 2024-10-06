"Ми – покоління, яке візьме в руки зброю": у Польщі закликають готуватись до війни

Генерал Веслав Кукула вважає, що Польщі потрібно збільшити чисельність армії та обороноздатність країни.

Очільник Генерального штабу збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула заявив, що його країна потребує негайного зміцнення армії, адже цілком імовірно, що невдовзі полякам доведеться захищати свою землю від війни зі зброєю в руках.

Про це повідомив польський Генштаб на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Трансформація – це процес, яким ми керуємо таким чином, щоб змінити Збройні Сили – від тих, які ми маємо сьогодні, на такі, які нам потрібні для перемоги у війні майбутнього", – заявив генерал Кукула.

За його словами, розвиток ситуації в світі вказує на те, що "ми є поколінням, яке візьме в руки зброю", щоб захищати Польщу.

"Я не збираюся, як і ніхто з вас, програти цю війну. Ми переможемо", – підкреслив очільник Генштабу ЗС Польщі.

Однак на думку генерала, демографічна криза може завадити вчасно набрати до війська необхідну кількість солдатів, щоб встигнути підготувати їх до реальної війни.

"Потенціал супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію, а це означає, що ми також повинні впроваджувати модель загальної військової служби", — цитує слова Кукули польське видання PAP.

Як пише Reuters, до кінця поточного року Міноборони Польщі планує збільшити чисельність своєї армії до 207,5 тисяч військових. Це зробить польську армію третьою за чисельністю армією серед країн НАТО після США та Туреччини.

Нагадаємо, Дуда відреагував на чергові ядерні погрози кремлівського диктатора. На думку польського президента, Путін і його генерали добре знають, що перший, хто завдасть ядерного удару, буде проклятий.

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