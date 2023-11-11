"Ми повинні поспівчувати російським хлопцям": Маск порадив Зеленському зустрітися із Путіним

Американський мільярдер Ілон Маск знову відзначився скандальною заявою. Цього разу відомий винахідник порадив Володимиру Зеленському відмовитися від контрнаступу і погодитися на мирні переговори із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це мільярдер сказав в інтервʼю блогеру євройського походження Лексу Фрідману, який не засуджує війну РФ.

Також читайте Ілон Маск погрожував спалити кіностудію Warner Bros через Ембер Герд

Так. Я раджу йому (Зеленському - ред.) не відправляти цвіт української молоді вмирати в окопах... Я думаю, що він має особисто зустрітися з Путіним. Причина, чому я запропонував якесь перемир'я чи мир ще рік тому, полягала в тому, що я майже точно передбачив, що станеться, а саме: багато людей помре через відсутність відчутних змін на лінії фронту та втрату цвіту української та російської молоді", - заявив він.

На його думку, Україні варто припинити чинити опір РФ, бо контрнаступ не виправ очікування.

"Вони (танки - ред.) просто повільні, і вони не застраховані від протитанкової зброї. Таким чином, у вас дійсно є далекобійні дії артилерії та піхоти. Це знову Перша світова війна - з дронами", - сказав бізнесмен.

Ба більше, Маск закликав світ поспівчувати російським окупантам, бо "їх примусили бути на передовій". І він впевнений, що вони "не мають ненависті" до українців.

"І ми повинні співчувати як російським хлопцям, так і українським, тому що російські хлопці не просили бути на передовій. Вони там змушені бути. Тому багато синів не повертаються до своїх батьків, і я думаю, що більшість із них не мають ненависті до протилежної сторони", - заявив мільярдер.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск часто потрапляє у скандали через висловлювання щодо війни в Україні. Остання із його заяв - бізнесмен закликав до "припинення вогню" і назвав війну в Україні "безнадійною ситуацією".

Читайте також: