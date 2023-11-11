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"Ми повинні поспівчувати російським хлопцям": Маск порадив Зеленському зустрітися із Путіним

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Ми повинні поспівчувати російським хлопцям": Маск порадив Зеленському зустрітися із Путіним

Американський мільярдер Ілон Маск / Фото: Associated Press

Маск закликав світ поспівчувати російським окупантам, бо "їх примусили бути на передовій".

Американський мільярдер Ілон Маск знову відзначився скандальною заявою. Цього разу відомий винахідник порадив Володимиру Зеленському відмовитися від контрнаступу і погодитися на мирні переговори із російським диктатором Володимиром Путіним. 

Про це мільярдер сказав в інтервʼю блогеру євройського походження Лексу Фрідману, який не засуджує війну РФ.

Так. Я раджу йому (Зеленському - ред.) не відправляти цвіт української молоді вмирати в окопах... Я думаю, що він має особисто зустрітися з Путіним. Причина, чому я запропонував якесь перемир'я чи мир ще рік тому, полягала в тому, що я майже точно передбачив, що станеться, а саме: багато людей помре через відсутність відчутних змін на лінії фронту та втрату цвіту української та російської молоді", - заявив він.

На його думку, Україні варто припинити чинити опір РФ, бо контрнаступ не виправ очікування.

"Вони (танки - ред.) просто повільні, і вони не застраховані від протитанкової зброї. Таким чином, у вас дійсно є далекобійні дії артилерії та піхоти. Це знову Перша світова війна - з дронами", - сказав бізнесмен. 

Ба більше, Маск закликав світ поспівчувати російським окупантам, бо "їх примусили бути на передовій". І він впевнений, що вони "не мають ненависті" до українців.

"І ми повинні співчувати як російським хлопцям, так і українським, тому що російські хлопці не просили бути на передовій. Вони там змушені бути. Тому багато синів не повертаються до своїх батьків, і я думаю, що більшість із них не мають ненависті до протилежної сторони", - заявив мільярдер. 

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск часто потрапляє у скандали через висловлювання щодо війни в Україні. Остання із його заяв - бізнесмен закликав до "припинення вогню" і назвав війну в Україні "безнадійною ситуацією".

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Дата публікації
Перегляди
2873
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