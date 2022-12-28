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"Ми пройшли половину шляху до перемоги, попереду важкий відрізок" - Данілов

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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"Ми пройшли половину шляху до перемоги, попереду важкий відрізок" - Данілов

Фото: Офіс президента України

За його словами, Москва намагається знищити українців як націю.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україні на даний момент вдалося пройти половину шляху до своєї перемоги над Росією.

Таку думку він висловив на своїй сторінці в Twitter.

"Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною - ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження - ми пройшли половину шляху до перемоги. Але попереду важкий відрізок - остаточно викинути агресора з нашої землі і покарати за злочини", - наголосив секретар РНБО. 

Нагадаємо, Данілов попередив українців про загрозу масштабного ракетного обстрілу напередодні Нового року та потішив прогнозом, що в РФ залишилося не так багато ракет для нових атак. 

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Дата публікації
Перегляди
285
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