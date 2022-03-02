"Ми рішучі, щоб воля перемогла тиранію": Байден розпочав свою промову у Конгресі з війни в Україні

"Ми рішучі, щоб воля перемогла тиранію": Байден розпочав свою промову у Конгресі з війни в Україні

Він наголосив, що ще шість років тому Путін "хотів похинути засади вільного світу".

Американський президент Джо Байден у Конгресі США розпочав свою промову словами: "Ми рішучі, щоб воля перемогла тиранію".

"Ще шість років тому президент Путін хотів похинути засади вільного світу. Він думав, що світ прогнеться до його цілей. Але він прорахувався. Він думав, що захопить Україну і світ з цим змириться. Але він зустрів те, на що ніколи не сподівався: це український народ. Вчителі, пенсіонери перетворюються на військових, щоб захистити свою вітчизну", — сказав очільник Білого дому.

Особливо Байден звернув увагу на хоробрість Володимира Зеленського, який став прикладом для політиків світу. Він процитував слова з виступу Зеленського: "Ми переможемо цю темряву", маючи на увазі агресію РФ.

Такод він привітав присутню у залі біля першої леді Джилл Байден Оксану Маркарову — пані посол України у Штатах.

Associated Press

Перша леді США підтримала українську дипломатку теплими обіймами.

Associated Press

У залі Маркарову вітали оплесками, розмахуючи при цьому українськими прапорцями. Деякі конгресмени були одягнені у вишиванки.