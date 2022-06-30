"Ми ще дзеркально не відповідали": Лукашенко пригрозив світові, але запевнив, що в Білорусі поки немає ядерних складів

"Ми ще дзеркально не відповідали": Лукашенко пригрозив світові, але запевнив, що в Білорусі поки немає ядерних складів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що на території країни немає складів з ядерною зброєю.

Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє білоруське провладне агентство "Белта".

"Склади ядерних боєприпасів - у Росії, у нас їх немає. І, як Путін правильно сказав, у шести точках, шести країнах розташовані їхні ядерні боєголовки", - сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор вкотре заявив, що "Білорусь та Росія ще не відповідали дзеркально" на тренування західної авіації щодо застосування ядерної зброї.

"Ми зробили лише пів кроку. Вони ж літають, тренуються. Навіщо тренуються, навіщо ядерні болванки возять? Для того, щоб ядерну бомбу завтра в літак покласти та скинути туди, куди треба. Тож ми ще дзеркально не відповідали", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко запропонував Путіну вжити "дзеркальних заходів" у військовій сфері на дії Заходу. Мовляв, його "дуже напружують" тренувальні польоти літаків США та НАТО. Внаслідок цього самопроголошений очільник Білорусі попросив Путіна пристосувати їхні літаки, аби вони могли нести ядерні боєголовки.

Своєю чергою, Путін заявив, що найближчими місяцями передасть Білорусі комплекси "Іскандер-М", на яких можуть з’явитись ядерні заряди.

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