"Ми ще можемо зробити більше": прем’єр Нідерландів закликав світ дати Україні якомога більше зброї

"Ми ще можемо зробити більше": прем’єр Нідерландів закликав світ дати Україні якомога більше зброї

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що подальший успіх України у війні залежатиме від постачання їй зброї західними союзниками.

За його словами, саме тому Україні слід надсилати якомога більше озброєння.

Про це Рютте сказав у коментарі SkyNews.

"Надзвичайно важливо, щоб кожна країна в Європі та в НАТО нині доставляла важке озброєння, яке тільки може надати Україні. Я думаю, що ми ще можемо зробити більше", – сказав Рютте.

За його словами, якщо Україна не переможе Росію, це стане проблемою для всього Заходу.

"Якщо ми цього (передавання зброї Україні – ред.) не продовжимо, то є ризик, що Україні не вдасться здобути перемогу (над Росією – ред.), і це вже буде дуже проблематичним для всіх нас", - зазначив Рютте.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Італія теж планує надати Україні важке озброєння. Йдеться про зброю схожу на Panzerhaubitze 2000, яку Україні надають Німеччина та Нідерланди.

Читайте також: