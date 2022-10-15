“Ми щось порушили? Десь не так привіталися?”: президент Таджикистану влаштував Путіну “рознос”

У п’ятницю, 14 жовтня, на саміті "Центральна Азія – Росія", який відбувається в столиці Казахстану Астані, президент Таджикистану Емомалі Рахмон особисто звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням не вести політику щодо країн Центральної Азії як до колишнього Радянського Союзу.

Про це повідомляє видання Inform Buro.

Зокрема, Рахмон висловив своє невдоволення недостатньо поважним ставленням влади РФ до Таджикистану.

“Чому на якийсь нещасний форум у Таджикистані ми благаємо, я дав доручення МЗС, я навіть з вами говорив, щоб хоча б на рівні міністрів були присутні. Ні, на рівні заступників міністрів. Ось Таджикистан заслужив, стратегічний партнер... Ми хочемо, щоб нас поважали. Де ми щось порушили? Десь не так привіталися?" - звернувся до голови РФ Емомалі Рахмон.

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Президент Таджикистану порівняв теперішнє ставлення Кремля до держав Центральної Азії із ситуацією в Радянському Союзі і попросив Путіна не повторювати помилок комуністичного режиму.

"Ми були свідками з вами розвалу Радянського Союзу. Як і зараз, ми були свідками того, що не було уваги малим республікам, малим народам. Не враховувалися традиції, звичаї. Не надавали підтримки розвитку..." – наголосив Емомалі Рахмон.

Він також підкреслив, що понад два мільйони громадян Таджикистану приїжджали до РФ не тільки на заробітки, але й для того, щоб через територію Росії виїхати до інших країн. При цьому таджикистанський лідер спрогнозував різке зменшення цих транзитерів через застосовані Заходом санкції, які обмежують, зокрема, авіасполучення з РФ.

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