Ми шоковані: ООН має намір направити в Ізюм експертну групу на масові місця поховань закатованих окупантами людей

В ООН "шоковані" новинами про масові поховані закатованих окупантами людей під Ізюмом.
Щоб якнайшвидше встановити причини смертей, в ООН планують відправити експертну групу на місце Ізюмської трагедії.
Про це повідомила прессекретарка ООН Елізабет Кроссе, пише Le Monde з AFP.
"Наші колеги в Україні слідкують за цими звинуваченнями, і вони мають на меті організувати моніторинговий візит до Ізюму для встановлення обставин смерті цих осіб", – заявила Елізабет Кросселл.
Як повідомляли раніше, після звільнення Харківщини від окупантів відкрилися страшні злочини російський військових. У лісі під Ізюмом знайшли 400 могил з закатованими та вбитими мирними мешканцями і військовими.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, який відвідав місце трагедії, в лісі під Ізюмом знайшли 450 тіл цивільних людей із слідами насильницької смерті. Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті. На більшості могил навіть не вказані імена, а лише позначка з номером.
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