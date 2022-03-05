"Ми створимо свою державу": лідер народу Ерзя закликав співвітчизників виступити проти Москви

Іньязор народу ерзя Сіресь Болянь разом із групою співвітчизників зараз воює у лавах територіальної оборони міста Києва

Лідер (іньязор) народу ерзя Сіресь Боляень, який воює у лавах територіальної оборони міста Києва ось уже 7 днів, звернувся до свого народу та закликав їх не їхати на загарбницьку війну до України.

Відеозвернення записано у Києві, на базі одного з підрозділів, у якому бореться Сиресь Болянь та група ерзянських добровольців.

"Звертаюся до вас із зони бойових дій, де йде війна Російської Федерації проти України. Після цієї війни багато що зміниться в житті ерзян та інших народів. Учора голова Мордовії оголосив про вбитого в Україні ерзянина. Це був полковник ЗС РФ Ігор Ісайкін. За що він віддав своє життя? Мовчати про вбитого полковника вони не стали. Але скоро буде більше таких оголошень. Чому я так думаю? Тут, недалеко від наших позицій, дощ зі снігом ллється на десятки трупів окупантів. Вони нікому не потрібні. Ми віддали б, але про них ніхто не згадує. А таких позицій в Україні тисячі. Не сотні, а тисячі", — заявив іньязор.

Сіресь Боляень звернувся до ерзян, які живуть у РФ. Він наголосив, що українці не кликали на свою землю окупантів зі зброєю в руках.

"Кожен, хто прийде сюди зі зброєю, вважається окупантом. Кожного, хто прийде зі зброєю, чекає на те, що отримав полковник Ісайкін", — попередив лідер народу Ерзя.

За його словами, ерзян, котрий воюють за Україну, небагато, але вони є. Болянь розповів, що Москва здійснює ракетні обстріли житлових кварталів та бомбардування об'єктів цивільної інфраструктури. РФ зробила ставку на знищення максимальної кількості цивільних з метою деморалізації українців.

"Найближчими тижнями ви побачите не тільки економічний колапс (Росії — Ред.). Найближчими тижнями ви побачите колапс Московської влади, державності", — сказав іньязор.

Сиресь Боляень закликав ерзян готуватися до колапсу РФ і проголошення нових країн, зокрема Ерзянь Мастор (Країна Ерзян).

"Ерзяни, не потрібно себе обманювати, не потрібно боятися. Виходьте на вулиці, кличте з собою друзів. Примусіть владу зупинити війну, інакше вона прийде в кожен ерзянський будинок. Зараз темні часи. Але найтемніший час буває перед сходом сонця. Приходить час, коли зійде наше Ерзянське сонце. Ми створимо свою Ерзянську державу. І житимемо як люди, як живуть фіни, естонці та інші народи. Хай живе країна Ерзян", — підсумував він.

Для розуміння

Ерзя — це угро-фінський народ, який живе у Мордовії та Чувашії. Ерзяни вважають себе окремим народом, хоча росіяни нав'язали для народів ерзя та мокша загальну назву мордва, стверджуючи, що це один народ.

Сіресь Болянь (Олександр Болькін) — голова товариства ерзя в Україні "Erźań val" ("Ерзянське слово"), співзасновник громадського руху "Вільний Ідель-Урал".

Раніше Сіресь Боляень звинуватив Росію в етноциді та закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на Москву через її політику щодо національних меншин.