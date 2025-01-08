"Ми тверезо оцінюємо ситуацію": речник ДПСУ повідомив про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Україна уважно стежить за ситуацією на білоруському кордоні, хоча безпосередньої загрози з боку армії Білорусі зараз немає.

Україна продовжує нарощувати оборонні можливості для реагування на потенційні загрози з боку Білорусі.

Про це сказав представник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі "День.LIVE".

Речник ДПСУ наголосив, що українські воїни убезпечують кордон та тримають ситуацію під контролем.

За його словами угруповання білоруської армії поблизу українського кордону немає, проте ротація підрозділів та навчання в Білорусі тривають.

"Ми тверезо оцінюємо ситуацію й продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості для реагування на потенційні загрози", - сказав Андрій Демченко.

Нагадаємо, тривають військові навчання у Білорусі. Наразі ударних формувань на напрямку українського кордону не фіксується.

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