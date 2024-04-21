Ми в руїні: в Польщі підприємці вимагають у фермерів негайно припинити блокаду кордону з Україною

Польські підприємці обурені, що через дії своїх фермерів вони втрачають ринок збуту в Україні.

Люблінський воєвода (воєводство – адмін.-терит. одиниця у Польщі, аналог української області) отримав кілька десятків листів від підприємців, які опинилися на межі банкрутства через уже кількамісячну блокаду польсько-українського кордону.

Про це пише польське видання Wiadomosci.

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"Це і логісти, і експедитори, і транспортники, але ще й перевантажувальні термінали. Деяким загрожує банкрутство, інші масово звільняють працівників", – розповідає люблінський воєвода Кшиштоф Коморський.

Один із підприємців Яцек Корженєвський поскаржився, що від початку блокування кордону оборот його компанії впав приблизно на 60%. Зараз у нього працюють 80 людей, але вони можуть залишитися без роботи, якщо ситуація затягнеться.

"Не може бути, щоб одна соціальна група переслідувала свої цілі за рахунок інших підприємців, робочих місць і наших компаній. Це боляче, тому що ми не тільки втрачаємо фінансову ліквідність, але ми також втрачаємо ринок, на якому працювали багато років. Йдеться не лише про підприємців, а й про сотні робочих місць", – сказав Корженєвський.

Він скаржиться, що через блокування прикордонних переходів польські експортери та імпортери втрачають ринок збуту в Україні, а також втрачає роль транзитної сторони. Натомість цю роль отримала Румунія.

"Через збройний конфлікт Україна зараз не має жодного морського порту. Ми тут, на сході (Польщі. – Ред.), як і польські порти, сподівалися, що візьмемо на себе транзит товарів, які йдуть з Китаю в Україну. Але сьогодні наші клієнти перенаправляють ці товари в румунські порти, а звідти везуть в Україну", – каже Корженєвський.

"Ми не можемо вести звичайну господарську діяльність. Як одна незадоволена соціальна група може призвести до банкрутства іншої галузі? Ми в руїнах. Скільки можна блокувати перетин кордону?", – запитує Маріуш Шаруга, комерційний директор логістичної компанії з Холма.

Нагадаємо, що 20 квітня поляки розблокували два пункти пропуску на кордоні України – "Медика-Шегині" та "Корчова-Краківець".

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