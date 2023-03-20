"Ми вам трошки заздримо": про що заявляв Путін під час зустрічі з Сі Цзіньпіном

За словами диктатора, РФ уважно ознайомилась із китайським "планом мирного врегулювання в Україні".

Очільник Кремля Володимир Путін зробив низку заяв під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Москві.

Тези диктатора опубілкували пропагандистські агентства.

Так, Путін, зокрема, вважає, що Китай за останні роки зробив колосальний ривок у своєму розвитку.

"Ми навіть трошки вам заздримо", - сказав Путін.

Також, на думку російського президента, саме під керівництвом Сі Цзіньпіна Китай продовжить розвиватися і добиватися поставленої мети.

А загалом, у Росії та Китаю багато "спільних завдань та цілей", вважає Путін.

Щодо загарбницької війни Росії проти України Путін зазначив, що РФ уважно ознайомилась із китайським планом "мирного врегулювання в Україні" та "з повагою ставиться до ініціатив Китаю щодо цього.

Водночас в Україні очікують, що Сі Цзіньпін вплине на президента РФ Путіна, щоб припинити війну в Україні. Про це казав речник МЗС Олег Ніколенко. Він підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.

Нагадаємо, що Путін напередодні візиту Сі Цзіньпіна до Москви заявив, що нібито готовий до "політико-дипломатичного врегулювання" війни проти України.

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