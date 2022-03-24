«Ми відповімо»: Байден прокоментував можливе застосування Путіним хімічної зброї

Байден відповів на запитання щодо реальної загрози застосування хімічної зброї.

Президент США Джо Байден під час пресконференції у Брюсселі заявив, що США відреагують, якщо президент РФ Володимир Путін використає зброю масового знищення, але відповідь буде залежати від ситуації.

На запитання журналіста від Associated Press щодо реальної загрози застосування хімічної зброї Байден відповів, що не може надати інформацію про розвідку.

«Чи зібрали ви конкретні розвідувальні дані, які свідчать про те, що президент Путін розгортає цю зброю, переміщує її на позиції або розглядає можливість її використання? І чи відповість США чи НАТО військовими діями, якщо він застосував хімічну зброю?» — запитав його журналіст.

«Ми відповімо, якщо він її використає. Характер відповіді буде залежати від характеру використання», — додав Байден.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс посилить свої системи хімічної, біологічної та ядерної оборони через побоювання, що Росія планує застосувати таку зброю проти народу України.

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