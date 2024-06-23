"Ми є недалеко від початку": дослідник припустив, які країни розпочнуть Третю світову війну

Дослідник регіоналізму в РФ та співорганізатор форуму Вільних народів Постросії вважає, що світ перебуває на межі початку Третьої великої війни.

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

За його словами, світовим лідерам потрібно змінити "пасивну політику вільного світу на проєктивну".

"На жаль, ми є зовсім недалеко від початку Третьої світової війни. На мою думку, це лише питання часу. Якщо ми не змінимо пасивну політику вільного світу на проєктивну, Китайська Народна республіка спробує атакувати Тайвань, Північна Корея - Південну, а РФ - одну з держав НАТО", - зазначив Магалецький.

На його думку, ці диктаторські країни синхронізуватимуть свої дії.

"Це стосується в тому числі дій Ірану на Близькому Сході. Дуже важливо їх зупинити. Ці божевільні люди зацікавлені в цьому. І вважаю, що будь-які спроби їх замирити, це слабкість. Тому, якщо ми їм дамо таку нагоду, вони точно атакуватимуть", - вважає він.

Нагадаємо, на думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ Петра Черника, Третя світова вже й так розпочинається.

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