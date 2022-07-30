Ми є свідками того, як Росія намагається відновити "імперію зла" - міністр оборони Польщі

Очільник Міністертсва оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Росія намагається відновити "імперію зла", однак ці спроби зазнають невдачі.

Як впевненний голова оборонного відомства Польщі, Кремль не може досягнути поставленої цілі завдяки зусиллям США та Польщі.

Про це польський міністр сказав під час зустрічі з командувачем армією США в Європі та Африці Деррілом Вільямсом, пише RMF24.

"Сполучені Штати призвели до зникнення "імперії зла" наприкінці 1980-х років. Завдяки президенту Рейгану (Рональд Рейган, 40-й президент США - ред.), а також за великої участі польського Папи святого Іоанна Павла II, "імперія зла" припинила своє існування. Сьогодні ми спостерігаємо спроби відтворити цю імперію, з боку кремлівських правителів", - зауважив міністр оборони Польщі.

Як повідомляли раніше, польський прем’єр Матеуш Моравецький заявив, що шляхи Польщі і Угорщини розійшлися через скандальні висловлення очільника угорського уряду Віктора Орбана.

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