Напад ХАМАСу на Ізраїль: у яких країнах найактивніше підтримують Палестину

Підтримати дії ХАМАСу зголосилося чимало охочих.
У багатьох країнах світу відбулися мітинги на підтримку Палестини. Зокрема, активісти зібралися у США, Великій Британії, Канаді, Німеччині, Туреччині, Лівані, Йорданії тощо.
Де найактивніше підтримують Палестину та дії ХАМАСу – читайте у матеріал ТСН.ua.
Пакистан
Туреччина
У мережі з'явилося відео протестів у мечеті Фатіх у Стамбулі. Ймовірно, це спільний мітинг турків та арабів на підтримку палестинців.
"Мечеть розташована в консервативному районі Стамбула Фатіх, названому на честь колишнього османського султана Мехмеда II, який забрав Стамбул у візантійців", – йдеться у повідомленні.
Люди несли змішані прапори Туреччини, колишньої Османської імперії, сирійських повстанців й палестинської влади.
Велика Британія
Як повідомляє Sky News, жителі Великої Британії вийшли на акцію з метою підтримки Палестини, яка відбулася біля посольства Ізраїлю в Лондоні. Загалом її підтримало близько 5 тисяч людей. Учасники розмахували прапорами Палестини й плакатами з гаслами "Свободу Палестині", "Санкції проти Ізраїлю" та "Припиніть озброювати Ізраїль", а також скандували: "Від річки й до моря Палестина буде вільною" та "Руки геть від мечеті Аль-Акса".
Ліван
На вулиці передмістя Бейрута вийшли тисячі демонстрантів, які вітали напад ХАМАСу на Ізраїль. Безумовно, із заявою виступило й ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла", що визнане терористичною організацією у США та ЄС. Там заявили, що готові "прийти на допомогу палестинцям".
Йорданія
Масштабна акція на підтримку Палестини відбулася й в Аммані, столиці Йорданії. На вулицях зібрався потужний натовп.
Іран
Канада
Прихильники дій ХАМАСу вийшли на вулиці багатьох канадських міст: Торонто, Ванкувера, Монреаля, Вінніпега, Калгарі та Галіфакса. Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо різко засудив усіх, хто вийшов на ходу із палестинськими прапорами. Як відомо, Канада одразу підтримала Ізраїль та право країни на захист.
Ємен
У столиці Ємену Сані на вулиці вийшли тисячі людей із палестинськими прапорами. У свою чергу, лідер руху хуситів "Ансар Аллах" Хасан аль Хомран, заявив, що єменський народ "із великою радістю святкує перемогу".
Німеччина
За даними DW, у німецькому містечку Нойкельн зібралися близько 65 осіб, які вигукували антиізраїльські гасла та частково приховували свої обличчя за масками. Поліція розігнала мітинг, затримавши для перевірки документів близько 40 людей. В результаті порушено 6 кримінальних справ через опір посадовим особам й 36 адміністративних справ через відмову розійтися.
США
У декількох містах Сполучених Штатів також мали місце акції на підтримку Палестини. Серед них: Нью-Йорк, Атланта, Чикаго, Флорида та Вашингтон.
Австралія
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