Напад ХАМАСу на Ізраїль: у яких країнах найактивніше підтримують Палестину

У багатьох країнах світу відбулися мітинги на підтримку Палестини. Зокрема, активісти зібралися у США, Великій Британії, Канаді, Німеччині, Туреччині, Лівані, Йорданії тощо.

Де найактивніше підтримують Палестину та дії ХАМАСу – читайте у матеріал ТСН.ua.

Пакистан

Акція на підтримку ХАМАС, Карачі, Пакистан / Фото: Associated Press

Туреччина

У мережі з'явилося відео протестів у мечеті Фатіх у Стамбулі. Ймовірно, це спільний мітинг турків та арабів на підтримку палестинців. ⁠

"Мечеть розташована в консервативному районі Стамбула Фатіх, названому на честь колишнього османського султана Мехмеда II, який забрав Стамбул у візантійців", – йдеться у повідомленні. ⁠

Люди несли змішані прапори Туреччини, колишньої Османської імперії, сирійських повстанців й палестинської влади.

Велика Британія

Як повідомляє Sky News, жителі Великої Британії вийшли на акцію з метою підтримки Палестини, яка відбулася біля посольства Ізраїлю в Лондоні. Загалом її підтримало близько 5 тисяч людей. Учасники розмахували прапорами Палестини й плакатами з гаслами "Свободу Палестині", "Санкції проти Ізраїлю" та "Припиніть озброювати Ізраїль", а також скандували: "Від річки й до моря Палестина буде вільною" та "Руки геть від мечеті Аль-Акса".

Акція на підтримку ХАМАС у Лондоні / Фото: SkyNews

Ліван

На вулиці передмістя Бейрута вийшли тисячі демонстрантів, які вітали напад ХАМАСу на Ізраїль. Безумовно, із заявою виступило й ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла", що визнане терористичною організацією у США та ЄС. Там заявили, що готові "прийти на допомогу палестинцям".

Мітинг на підтримку Палестини у Бейруті / Фото: Associated Press

Йорданія

Масштабна акція на підтримку Палестини відбулася й в Аммані, столиці Йорданії. На вулицях зібрався потужний натовп.

Акція у Йорданії, метою якої є підтримка ХАМАСу / Фото з телеграм-каналу Олександра Невзорова

Іран

Демонстранти, що підтримують ХАМАС, у Тегерані / Фото: EPA

Канада

Прихильники дій ХАМАСу вийшли на вулиці багатьох канадських міст: Торонто, Ванкувера, Монреаля, Вінніпега, Калгарі та Галіфакса. Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо різко засудив усіх, хто вийшов на ходу із палестинськими прапорами. Як відомо, Канада одразу підтримала Ізраїль та право країни на захист.

Активісти у Монреалі, які підтримують Палестину / Фото: The Canadian Press

Ємен

У столиці Ємену Сані на вулиці вийшли тисячі людей із палестинськими прапорами. У свою чергу, лідер руху хуситів "Ансар Аллах" Хасан аль Хомран, заявив, що єменський народ "із великою радістю святкує перемогу".

Мітинг на підтримку Палестини в Ємені / Фото: EPA

Німеччина

За даними DW, у німецькому містечку Нойкельн зібралися близько 65 осіб, які вигукували антиізраїльські гасла та частково приховували свої обличчя за масками. Поліція розігнала мітинг, затримавши для перевірки документів близько 40 людей. В результаті порушено 6 кримінальних справ через опір посадовим особам й 36 адміністративних справ через відмову розійтися.

Поліція розганяє демонстрантів у Нойкельні / Фото: DPA

США

У декількох містах Сполучених Штатів також мали місце акції на підтримку Палестини. Серед них: Нью-Йорк, Атланта, Чикаго, Флорида та Вашингтон.

Мітинг на підтримку Палестини у США / Фото Hindustan Times

Австралія

Активісти у Сіднеї / Фото: EPA

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