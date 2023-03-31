"Ми з Путіним вирішимо": Лукашенко заявив, що в Білорусі можуть розмістити стратегічну ядерну зброю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може домовитися з Путіним про розміщення в країні стратегічної ядерної зброї.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі можуть розмістити ядерну зброю, "якщо буде потрібно". Він наголосив, що "ні перед чим не зупиниться".

Про це Лукашенко сказав 31 березня під час послання білоруському народу та Національним зборам.

"Треба буде, ми з Путіним вирішимо і введемо сюди, якщо це треба, і стратегічну зброю. І вони це повинні розуміти, мерзотники, там за кордоном, які намагаються підірвати нас зсередини і ззовні. Ми ні перед чим не зупинимося, захищаючи свої країни і народи", - заявив білоруський диктатор.

Водночас він додав, що розміщення ядерної зброї в Білорусі - нібито не залякування і не шантаж, а "можливість убезпечити державу і забезпечити мир білоруському народу".

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Крім того, Лукашенко заявив, що вже наказав відновити майданчики, призначені для пуску ядерних боєголовок "Тополь", які були виведені з Білорусі 1996 року.

"Я хочу сказати, я віддав тиждень тому розпорядження військовим негайно, негайно відновити майданчики, на яких були розміщені з ядерними боєголовками "Тополі". Це надскладна в інженерному технічному плані споруда. Вона чітко прив'язана до комунікації та інше. Це не означає, що є такий собі "Тополь", зупинився, кнопку натиснув, і ракета полетіла. Вони всі були прив'язані до цих місць. Я зберіг усі ці майданчики", - сказав він.

За інформацією моніторингового ресурсу "Беларускі Гаюн", до 1996 року мобільні ракетні комплекси стратегічного призначення "Тополь" дислокувалися на території ракетних полків:

346-й Постави;

170-й Мінойти;

376-й Гезгали;

403-й Ружани;

56-й Засимовичі;

306-й Слуцьк;

369-й Житковичі;

396-й Мишанка;

404-й Гомель.

Карта: Беларускі Гаюн (https://t.me/Hajun_BY)

Крім того, Лукашенко прокоментував і заяву Путіна про розміщення ядерної зброї на території Білорусі та всупереч заяві останнього натякнув, що такий вид зброї у Білорусі перебуватиме під його контролем.

"Ми будемо цей суверенітет і незалежність зберігати і забезпечувати, чим тільки можливо, зокрема і ядерним арсеналом. І не треба сьогодні говорити, ось тільки будуть зберігати, будуть ще чогось там, це там не наша зброя. Це наша зброя, яка буде сприяти суверенітету, незалежності!" - сказав він.

Нагадаємо, раніше російський злочинець Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський пояснив, що означає така заява Путіна. В Офісі президента назвали наслідки для режиму Лукашенка, якщо РФ розмістить у Білорусі "ядерку".

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