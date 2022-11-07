"Ми залишаємо за собою право говорити про те, що хвилює США": у Байдена відповіли щодо розмов Саллівана з РФ

Джейк Салліван спілкувався з Юрієм Ушаковим, радником Путіна з питань зовнішньої політики.

США залишають за собою право говорити з вищим керівництвом Росії щодо питань "зменшення ризиків взаємин між цими країнами".

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає журналістка Bloomberg Дженніфер Якобс у Twitter.

"Ми залишаємо за собою право обговорювати питання, які хвилюють Сполучені Штати. Це триває протягом останніх кількох місяців. Наші розмови були зосереджені лише на... зменшенні ризиків і взаєминах між США та Росією", – сказав Байден.

“We reserve the right to speak directly at senior levels about issues of concern to the United States. That has happened over the course of the past few months. Our conversations have focused only on … risk reduction and the US-Russia relationship,” Biden’s @PressSec says. https://t.co/sYrMyzuWC2 — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 7, 2022

Переговори Саллівана з Москвою: що відомо

Головний радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців проводив конфіденційні перемовини з головними помічниками диктатора Володимира Путіна.

Тоді чиновники не назвали точних дат і кількості дзвінків і не сказали, чи дали вони якійсь результат.

Американські аналітики говорять, що Росія може впливати на громадін США.

Нагадаємо, США приватно вимагають від України продемонструвати готовність до переговорів з РФ.

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