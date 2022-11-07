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"Ми залишаємо за собою право говорити про те, що хвилює США": у Байдена відповіли щодо розмов Саллівана з РФ

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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"Ми залишаємо за собою право говорити про те, що хвилює США": у Байдена відповіли щодо розмов Саллівана з РФ

Фото: Associated Press

Джейк Салліван спілкувався з Юрієм Ушаковим, радником Путіна з питань зовнішньої політики.

США залишають за собою право говорити з вищим керівництвом Росії щодо питань "зменшення ризиків взаємин між цими країнами".

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає журналістка Bloomberg Дженніфер Якобс у Twitter.

"Ми залишаємо за собою право обговорювати питання, які хвилюють Сполучені Штати. Це триває протягом останніх кількох місяців. Наші розмови були зосереджені лише на... зменшенні ризиків і взаєминах між США та Росією", – сказав Байден.

Переговори Саллівана з Москвою: що відомо

Головний радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців проводив конфіденційні перемовини з головними помічниками диктатора Володимира Путіна.

Тоді чиновники не назвали точних дат і кількості дзвінків і не сказали, чи дали вони якійсь результат.

Американські аналітики говорять, що Росія може впливати на громадін США.

Нагадаємо, США приватно вимагають від України продемонструвати готовність до переговорів з РФ.

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Дата публікації
Перегляди
630
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