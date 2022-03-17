"Ми завжди вимагали виведення російських військ з Придністров'я", - президентка Молдови про резолюцію ПАРЄ

"Ми завжди вимагали виведення російських військ з Придністров'я", - президентка Молдови про резолюцію ПАРЄ

ПАРЄ визнала Придністров'я окупованим Росією, а також вигнала РФ зі своєї структури через війну проти України.

Молдова завжди вимагала від Росії вивести із Придністров'я свої війська, а також утилізувати боєприпаси.

Про це сказала президентка Молдови Майя Санду, коментуючи резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи про визнання Росії окупантом лівобережжя Дністра в Молдові, пише newsmaker.md.

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"Молдова чітко дала зрозуміти, що Росія відіграє істотну роль у всьому, що пов'язано з придністровським конфліктом. Ми завжди говорили та вимагали виведення російських військ з Придністров'я, ми вимагали та продовжуємо вимагати утилізації боєприпасів. Ми продовжуємо закликати до мирного вирішення цього конфлікту. Ми зробимо все можливе, щоб знайти та реалізувати дипломатичне, політичне, мирне рішення", - зазначила Санду на спільній пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, який прибув до Кишинева з візитом.

Йоханніс сказав, що вирішення конфлікту з Придністров'ям не повинно завдати шкоди євроінтеграції Молдови.

"Резолюція ПАРЄ – це політична заява. Але придністровська проблема – це проблема Молдови. Її мають вирішити тут, у визнаних міжнародних форматах, із дотриманням суверенітету та територіальної цілісності та без шкоди для проєвропейського курсу Молдови", - сказав президент Румунії.

Нагадаємо, ПАРЄ також виключила зі своєї структури Росію через те, що вона пішла війною проти України. У резолюції також є заклик надати Україні засоби захисту повітряного простору.