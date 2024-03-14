"Ми змушені відкрити вогонь": в РДК звернулись до жителів Курщини та Бєлгородщини

Добровольці у відеозверненні закликали жителів цих регіонів евакуюватися, адже через півтори години бійці відкриють вогонь по військових об’єктах РФ.
Російські добровольці з РДК звернулися до мирних жителів Курської та Бєлгородської областей із закликом негайно евакуюватися, оскільки бійці змушені були відкрити вогонь по військових об'єктах РФ.
Про це повідомляється в телеграм-каналі РДК та заявив його командир Денис Нікітін (White Rex).
"Вчора "Русский добровольческий корпус", Сиббат і ЛСР виступили зі спільною заявою. Ми звернулися до чиновників та влади Курщини і Бєлгородщини. Щоденно з території Російської Федерації по Україні, по її мирних містах і селах завдаються масовані удари. Гинуть мирні жінки, діти і літні люди. У зв’язку з цим ми попередили населення Курщини та Бєлгородщини про те, що будемо завдавати ударів у відповідь. Ми змушені відповідати і завдавати ударів у відповідь по військових об’єктах на території цих регіонів", – розповів Нікітін.
Він зазначив, що керівництво цих областей проігнорувало попередження від добровольців і не вжило жодних заходів з евакуації мирного населення.
"Тому я звертаюся напряму до жителів цих регіонів. Негайно покиньте Курщину, Бєлгородщину, всі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь по військових цілях на цій території протягом півтори години після цього відеозвернення", – закликав командир РДК.
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Нагадаємо, напередодні добровольці легіону "Свобода Росії" заявили про плани 14 березня завдати ударів по військових об'єктах на території РФ. Це день, коли в Росії розпочинається електоральна процедура.
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