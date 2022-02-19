"Ми знаємо, хто агресор": США засудили заяви Росії про "обстріли" з боку України

"Ми знаємо, хто агресор": США засудили заяви Росії про "обстріли" з боку України

Світ засуджує такі дії, йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати Америки засуджують заяву Росії про те, що Україні здійснює обстріли на її території.

Про це йдеться у заяві посольства США в Twitter.

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У посольстві наголошують: знають, хто і проти кого веде агресивні дії.

"Росія зараз поширює насильницькі дії на території, яку вони контролюють, і намагається звинуватити в цьому Україну. Світ єдиний у своєму засудженні цинічних і очевидних усім провокацій Росії. Ми всі знаємо, хто агресор – Росія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 лютого російські пропагандистські ЗМІ повідомили, нібито українські снаряди влучили на територію Росії. Голова МЗС України Дмитро Кулеба це спростував та заявив про вимогу провести міжнародне розслідування.

Водночас під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія не обстрілює тимчасово окуповані території Донбасу, а тим більше РФ, а те, що показують людям – це "брехня і цинізм".

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