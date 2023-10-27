“Ми знайшли тіло хлопчика з перерізаним горлом”: офіцер ізраїльської армії розповів про звірства ХАМАСу

Під час просування до Сектора Гази, з якого бойовики ХАМАСу 7 жовтня здійснили свою терористичну атаку, бійці ізраїльської армії бачили тіла по-звірячому вбитих людей, серед яких — жінки та діти.

Про це розповів виданню Bild 38-річний офіцер Шагра Елі Штерн.

Він прилетів до Ізраїлю з американського міста Чикаго після атаки ХАМАСу. Спочатку Штерн разом із товаришами по службі приїхав до Сдерота — міста неподалік кордону із Сектором Гази. “Я був шокований тим, що вони там зробили”, — згадував він в інтерв’ю виданню.

Штерн раніше був у Лівані під час протистояння з “Хезболлою” 2006 року і брав участь в антитерористичних операціях проти ХАМАСу 2008-го та 2014 років. Однак такі звірства побачив вперше.

“Це було несамовито. Ми знайшли тіла зв'язаних і розстріляних жінок. Ми також знайшли тіло хлопчика з перерізаним горлом. Він пролежав на сонці десять днів, це було страшне видовище”, — каже боєць ЦАХАЛу.

Зараз він разом із товаришами по службі проходить підготовку до наземної операції в Секторі Гази.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня Ізраїль направив танки й війська до Сектора Гази, завдавши ударів по бойовиках та об'єктах ХАМАСу.

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