"Ми знищимо їх усіх": США застерегли росіян щодо застосування РФ ядерної зброї в Україні

У МЗС Польщі розповіли, що США готові знищити всі позиції РФ в Україні, якщо окупанти застосують ядерну зброю.

США дали зрозуміти росіянам, що якщо вони застосують ядерну зброю, то Штати вдарять по всіх російських цілях та позиціях в Україні.

Про це сказав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, пише The Guardian.

"Американці сказали росіянам, що якщо ви застосуєте ядерну зброю, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вразимо всі ваші цілі (позиції) в Україні звичайною зброєю. Ми знищимо їх усіх", - сказав він.

Сікорський також зауважив, що Польща підтримує право України завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії.

"Захід повинен припинити постійно обмежувати себе в тому, що він робить для підтримки України", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше міноборони РФ показало кадри навчань з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Їх провели в Південному військовому окрузі.

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