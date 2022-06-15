"Ми спілкуємося із Залужним іноді кілька разів на день": генерал США розповів про підтримку України

"Ми спілкуємося із Залужним іноді кілька разів на день": генерал США розповів про підтримку України

Міллі виказав повагу Міноборони України.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі подякував Міністерству оборони України за те, що "надали можливість підтримувати, базуючись на ваших потребах".

Про це йшлося під час брифінгу після засідання в форматі "Рамштайн-3".

"Наші контактні особи наразі перебувають на зв'язку з українськими колегами. Я особисто в активній комунікації із паном Залужним (головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний - ред.). Ми спілкуємося кілька разів на тиждень, а інколи кілька разів на день", - сказав Міллі.

Він додав, що від початку вторгнення Росії до України міжнародна спільнота ухвалила рішення допомогти Україні захистити себе.

"Цей вплив уже відчутний. Росія не просувається і не може досягти своїх початкових успіхів через те, що боїться українського супротиву. Україна зараз намагається здійснити наступ на Донбасі", - зазначив він.

Нагадаємо, 14 червня у Міноборони США заявили, що скерують до України більше реактивних систем залпового вогню.