"Ми зустрінемось знову": Аналена Бербок емоційно висловилася про відставку Кулеби

За даними ЗМІ, Дмитро Кулеба продовжить дипломатичну діяльність після відставки з посади міністра закордонних справ України.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок сумує з приводу відставки міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Вона зазначила, що мало з ким працювала так тісно, як зі своїм українським колегою.

Про це німецька міністерка написала на своїй сторінці у соціальній мережі X.

"Довгі розмови у нічних потягах, на саміті G7, на передовій, в Брюсселі, перед розбомбленою електростанцією. Мало з ким я працювала так тісно, як з вами, Дмитро Кулеба. Ви ставите інтереси народу своєї країни вище за свої власні. Всього найкращого Вам від щирого серця. Ми зустрінемося знову, коли мир і свобода нарешті повернуться до України", – йдеться у дописі Бербок від 4 вересня.

За інформацією Bloomberg, отриманою від анонімного джерела з команди Зеленського, Кулеба продовжить дипломатичну діяльність та "зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО".

Що відомо про відставку Дмитра Кулеби

Нагадаємо, ввечері вівторка, 3 вересня, у ЗМІ з'явилися перші повідомлення, що міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу можуть звільнити.

Вранці наступного дня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що отримав від Кулеби заяву про відставку.

Наразі президент України Володимир Зеленський відмовився розкрити, чи отримає Кулеба нову посаду після звільнення. Це стане відомо після того, як його відставку ухвалить Верховна Рада.

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