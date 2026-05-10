Путін лякає Вірменію «українським сценарієм» і вимагає референдуму

Путін і Пашинян / © kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Вірменії «українським сценарієм», якщо громадяни цієї країни підтримають курс на вступ до ЄС.

Заяву Путіна передають російські пропагандистські ЗМІ.

Диктатор вважає, що Вірменії потрібно провести референдум щодо вступу країни до ЄС.

«На мій погляд, було б правильним і стосовно громадян Вірменії, і стосовно нас, як до головного економічного партнера, визначитися якомога раніше. Ну, наприклад, провести референдум. Яким буде їхній вибір? Відповідно до цього і ми зробили б відповідні висновки і пішли б шляхом м’якого інтелігентного і взаємовигідного розлучення», — сказав глава Кремля.

Путін при цьому провів паралелі з Україною, завуальовано пригрозивши Вірменії: «Ми всі бачимо, що зараз відбувається з Україною. Але з чого все почалося? Зі спроби України вступити до ЄС».

Нагадаємо, 1 квітня диктатор Путін провів переговори з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Глава Кремля тоді пригрозив, що якщо Вірменія буде підтримувати співпрацю з Європою, то має забути за митні союзи з Євразійським економічним союзом (ЄАЕС).

Раніше Москва влаштувала істерику через візит Володимира Зеленського до Вірменії.

