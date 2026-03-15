М'ясо скакового коня подали у їдальні під виглядом яловичини: деталі скандалу

У муніципальній їдальні відвідувачів годували м'ясом скакуна-призера

У Туреччині вибухнув скандал: у муніципальній їдальні для бідних під виглядом яловичини подавали м’ясо скакових коней.

Про це пишуть The Sun і BILD.

Інцидент розкрився після того, як один із відвідувачів виявив у своїй страві мікрочіп — пристрій, який вживлюють чіпованим тваринам, у тому числі спортивним коням. З’ясувалося, що чіп раніше був імплантований чотирирічному призеру стрибків на прізвисько Смарт Латч (Smart Latch).

Кобила раніше брала участь у стрибках і виграла кілька призів, але в 2025 році отримала перелом і завершила кар’єру. Її відправили на ферму, щоб вона розпочала нове життя як племінна кобила. Дізнавшись, що вона не може мати лошат, власник безкоштовно передала Смарт Латч дитячому кінному клубу. Проте туди кобила не доїхала.

Перевізник відвіз скакуна до нелегального забійника, який обробив тушу і продав м’ясо до муніципальної їдальні, видавши його за дорожчу яловичину.

Зауважимо, що забій коней у Туреччині формально не заборонений законом, однак у суспільстві це вважається табу через культурні та релігійні норми. Коли обман розкрився, вибухнув гучний скандал. Місцева влада заявила, що проведе ретельну перевірку за цим фактом і покарає винних.

