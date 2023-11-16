Microsoft створила новий застосунок: він дає змогу керувати комп'ютером, коли вас немає вдома

Отримати віддалений доступ зможуть користувачі пристроїв macOS, iOS, iPadOS, а також через браузер або інший комп'ютер з Windows.

Компанія Microsoft випустила новий застосунок, який дозволить користувачам отримати віддалений доступ до свого комп'ютера через пристрої на базі iOS або Windows.

Про це розповіли в пресслужбі Microsoft.

Як зазначається, отримати віддалений доступ зможуть користувачі пристроїв macOS, iOS, iPadOS, а також через браузер або інший комп'ютер з Windows.

Застосунок дозволить підключитися до Windows 365, віртуального робочого столу Azure, Microsoft Dev Box або власного ПК. Він підтримує кілька моніторів, різні роздільні здатності екрану та масштабування.

“Програма Windows розроблена з головним екраном, який можна налаштувати, щоб задовольнити ваші унікальні потреби робочого процесу. Ви можете отримати доступ до Windows через кілька різних служб і віддалених комп’ютерів з одного місця та закріпити улюблене, до якого ви маєте найбільший доступ. А якщо ви використовуєте кілька облікових записів, ви можете легко перемикатися між ними за допомогою нашої функції легкого перемикання облікових записів”, - пояснили в Microsoft.

Новий застосунок наразі доступний тільки на iOS, macOS, Windows і через браузер. Проте пізніше з'явиться версія і для пристроїв Android. Поки потрібно робочий чи навчальний обліковий запис, потім з'явиться підтримка особистого акаунта.

Windows App доступний для завантаження у магазині Microsoft, а також у TestFlight для macOS та iOS-пристроїв.

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