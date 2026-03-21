Міф про «непереможність» Росії тріщить: експерт навів факти історичних поразок

Твердження про «непереможність» Росії не відповідає історичним фактам, адже існує низка прикладів, коли різні держави або навіть повстанські сили змушували її відступати чи зазнавати поразок.

Про це розповів старший науковий співробітник Центру безпекової політики (США) Андрій Ілларіонов у програмі «Мосейчук Podcast».

Серед перших прикладів Ілларіонов згадав російсько-японську війну 1904–1905 років. Тоді, за його словами, Японія, яка не входила до числа великих держав, змогла завдати Російській імперії серії поразок як на морі, так і на суходолі. Після цього було укладено Портсмутський мирний договір, а сама Японія фактично отримала статус великої держави.

Також він звернув увагу на події 1919–1920 років — війни за незалежність Естонії, Латвії та Литви. За його словами, у цих конфліктах новостворені держави змогли відстояти незалежність і розгромити частини Червоної армії. У результаті на політичній карті Європи з’явилися незалежні Естонія, Латвія та Литва.

Окремо Ілларіонов згадав Фінляндію, яка також вела боротьбу за незалежність. Йдеться про період громадянської війни, у якій брали участь «червоні» та «білі» фінські сили, а також підрозділи, пов’язані з колишньою російською імперською армією та загонами, перекинутими з Петрограда. За його словами, фінські сили змогли розгромити противника та домогтися визнання незалежності своєї держави.

Ще одним прикладом він назвав радянсько-польську війну 1919–1921 років. Польща, яка лише відновила державність у 1918 році, змогла зупинити наступ Червоної армії на Варшаву та Львів. Після цього було укладено мирну угоду, яка закріпила результати війни.

Говорячи про радянсько-фінську війну 1939–1940 років, Ілларіонов наголосив, що СРСР не досяг поставленої мети повного контролю над Фінляндією.

“Сталін ставив собі за мету повністю захопити всю територію Фінляндії та встановити повний контроль. Чи вдалося йому це? Ні, не вдалося”, — підкреслив експерт.

Хоча Радянський Союз захопив окремі території, зокрема частину Карелії, незалежність країни була збережена. За його словами, одним із чинників стало те, що Велика Британія та Франція демонстрували готовність направити свої війська на допомогу Фінляндії, навіть попри те, що ці сили ще не були перекинуті безпосередньо до зони бойових дій.

Також Ілларіонов навів приклад війни СРСР в Афганістані, яка тривала дев’ять років. За цей час, за його словами, Радянський Союз зазнав значних втрат — близько 15 тисяч загиблих — і врешті був змушений вивести свої війська з країни.

«І ці приклади показують, що держави, які не були великими державами, — або самостійно, або в союзі з іншими державами, іноді лише тоді, коли з’являлася тінь союзу з великими державами, — змогли здобувати перемоги або забезпечити своїй державі незалежність і суверенітет», — зазначив Ілларіонов.

Ілларіонов також звернув увагу на заяву Дональда Трампа, яку той озвучував раніше, про те, що Росія нібито перемогла Наполеона і Гітлера. За словами експерта, президент США «просто не знає історію».

