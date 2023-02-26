Міг бути пошкоджений російський літак А-50: подробиці вибуху на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі

У неділю, 26 лютого, на військовому аеродромі в Білорусі пролунало два вибухи. Пошкодження міг отримати розвідувальний літак РФ ДРЛВ А-50 ВКС.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський гаюн".

Білоруські активісти стверджують, що на білоруському аеродромі "Мачулищі" зранку пролунали вибухи. Через це міг бути пошкоджений літак ДРЛВ А-50 ВКС РФ.

Ймовірно, на літак скинули вибухівку "з невідомого об'єкта". Також 26 лютого до "Мачулищ" прибув російський борт ІЛ-76 з номером RF-86843. Раніше він прилітав до Білорусі у лютому 2022 року.

Ініціатива BYPOL додає, що російський літак ймовірно отримав серйозні пошкодження та тривалий час більше не зможе літати. Відповідальні за вибух ймовірно білоруські партизани.

"Унаслідок 2-х вибухів постраждали передня і центральна частини літака, пошкоджено авіоніку та радіолокаційну антену. Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить. Подія сталася під час роботи поблизу цього літака снігоприбиральної техніки. Напевно, як це вже неодноразово траплялося на російських військових об'єктах, хтось знову не дотримувався заходів пожежної безпеки і курив біля борту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі в неділю, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачулищі", звідки злітають російські ракетносці МіГ-31, пролунало два вибухи.

Літак ДРЛВ А-50 ВКС далекого радіолокаційного виявлення військово-космічних сил РФ періодично прибувають до Білорусі. Ці літаки наводять на цілі російські винищувачі-ракетоносії.

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