Міг говорити лише російською: очільницю МЗС Латвії обурив водій таксі з України

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже поскаржилася на водія служби таксі Bolt в Ризі, який не володів ані латиською, ані англійською мовами, а спілкувався з нею виключно російською. Виявилось, що він з України. Тож те, що він не говорив навіть українською, її обурило.

Про це Браже розповіла в "Х".

За її словами, 14 грудня вона прямувала до старої частини столиці Латвії в таксі, за кермом якого був водій Олександр. Виявилося, що він не знав жодного слова національною мовою країни, де перебував.

Ба більше, водій не володів ні англійською, ані німецькою, французькою, нідерландською чи українською, а міг говорити лише російською.

Реакція компанії

Під дописом очільниці МЗС Латвії представники компанії Bolt зазначили, що доступ до платформи мають лише водії з посвідченням, виданим Дирекцією автомобільного транспорту, що, зокрема, передбачає знання державної мови на рівні не нижче B1.

Тож Браже оприлюднила частину листування зі службою підтримки Bolt, у якій компанія зазначала, що водій є так званим "незалежним партнером".

Згодом, за словами посадовиці, їй зателефонував представник компанії, який розповів, що водій з України й тому не володіє латиською.

Байба Браже своєю чергою наголосила, що російська не має бути єдиною мовою спілкування водіїв у Латвії.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ українці відмовляються від російськомовного контенту. Однак YouTube та Google все ще пропонують російську, навіть якщо запит зроблено українською мовою.

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