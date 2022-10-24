Міг "відкосити", але рвався вбивати українців: у Росії на полігоні випадково ліквідувався мобілізований

Росіянин нарікав на погане харчування та безлад в окупаційній армії.

В Оренбурзькій області РФ на полігоні через старі боєприпаси загинув 26-річний мобілізований. Чоловік міг "відкосити" від армії, бо виховує трьох дітей, але він рвався на фронт, щоб вбивати українців.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

26-річний росіянин тричі отримував повістки, проте перші два рази йому відмовляли та пропонували відтермінування, оскільки він виховує троє дітей. Родичі чоловіка теж переконували його не йти в армію, проте росіянин рвався на фронт.

16 жовтня окупанта відправили до навчального центру. Спочатку йому все подобалось, проте вже наступного дня він нарікав на харчування та безлад в російській армії. Чотири дні після цього на полігоні вибухнув гранатомет. Майбутній окупант стояв поруч, а тому загинув.

Дружина росіянина стверджує, що вибух стався через старі боєприпаси.

Мобілізація в Росії

Диктатор Путін наприкінці вересня оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії. Планувалося призвати до армії та відправити на фронт 300 тисяч росіян, проте неофіційно повідомляють про один мільйон осіб.

Мобілізовані на фронті з’явилися вже через два тижні. І відразу почали потрапляти в полон до українських військових.

Видання The Guardian повідомляло, що всього за кілька днів після оголошення мобілізації російські окупанти вже почали повертатись додому в трунах. Один із мобілізованих з Челябінська встиг пробути на фронті 5 днів, де його ліквідували.

Також інцидент стався на полігоні в Бєлгородській області. Там мобілізовані влаштували стрілянину через релігію.

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