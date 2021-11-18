Міграційна криза на кордоні: Ірак вивіз з Білорусі кілька сотень своїх громадян

Усі вони виявили добровільне рішення залишити територію країни.
У четвер, 18 листопада, Ірак вивіз на батьківщину з Білорусі кілька сотень мігрантів, що намагалися потрапити до Євросоюзу.
Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ Іраку пише Reuters.
Зазначається, що з аеропорту Мінська до іракського Ербіля вилетіли біженці, більшість з яких - це курди. Вони добровільно вирішили покинути Білорусь - це перша група мігрантів. До слова, пізніше лайнер попрямує з Ербіля до Багдада.
Тим часом опозиційний сайту "Хартія 97" пише, що до Іраку було репатрійовано 430 мігрантів. Крім того, співробітники консульства продовжують оформлення ще 50 людей.
Частина мігрантів й досі лишається на білорусько-польському кордоні у наметових містечках, розповіли у випуску ТСН.14:00. Ще близько тисячі напередодні відселили до спеціальних центрів із опаленям за півтисячі кілометрів
Своєю чергою, країни Великої сімки закликають Олександра Лукашенка припинити міграційну кризу. Там засудили ситуацію на кордоні, й зазначили що дії білоруського режиму ставлять під загрозу людські життя. Про нові спроби мігрантів прорвати кордон ЄС повдіомили у Польщі. Спроба прориву сталася уночі неподалік від пункту Брузги-Кузьниця, де кілька днів тому були масові заворушення.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
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