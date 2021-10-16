Міграційна криза на кордоні з Білоруссю затягнеться надовго, – Польща

Влада буде зміцнювати кордон.

Влада Польщі передбачає, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може затягнутися надовго - країна стикнулася з агресію іншої держави.

Про це Польському радіо заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Сольох.

"Передбачаємо, що ця криза буде тривати довго. Тому була підтримка ідеї зміцнення кордону. Слід відверто сказати, що ми маємо справу з агресією іншої держави проти нас. Це агресія держави, за якою стоїть теж Росія", - сказав Сольох.

Він назвав ситуацію на кордоні дуже небезпечною. А також висловив переконання, що тимчасове огородження, встановлене на кордоні, необхідно посилити.

Як повідомлялося, від серпня польські прикордонники запобігли близько 16 тисячам спробам нелегального перетину кордону з Білоруссю, за першу декаду жовтня таких спроб було 5 тисяч.

У зв’язку з міграційним тиском, уряд Польщі 2 вересня запровадив у прикордонній смузі надзвичайний стан, який 1 жовтня продовжено на 60 днів. Надзвичайний стан охоплює 183 населені пункти у Люблінському та Підляському воєводствах.

Напередодні парламент Польщі дозволив висилати з країни мігрантів, які незаконно перетинають кордон. Розглядати прохання про притулок влада має лише, коли заявник напряму прибув із небезпечної зони. В іншому ж разі прикордонники зможуть мігрантів завертати.

Новини світу: наплив мігрантів – Польща подовжить надзвичайний стан у прикордонних районах на 60 днів

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