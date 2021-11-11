Міграційна криза на європейсько-білоруському кордоні: Зеленський поговорив з президентом Литви

Також очільники двох держав говорили про війну на Сході та епідситуацію.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Литви Гітанасом Наусєдою. Головною темою розмови була міграційна криза, яку спричинили дії самопроголошеного президента Білорусі.
Про це повідомляє Офіс президента.
Під час розмови Зеленський повідомив литовському колезі про ухвалені напередодні рішення РНБО щодо посилення заходів безпеки на українсько-білоруському кордоні. "Ми будемо адекватно реагувати на розвиток ситуації на наших кордонах. Ми вже нарощуємо потужності прикордонної служби. Готові залучити й інші резерви", – зазначив голова держави.
Крім цього, Зеленський та Гітанас Наусєд обмінялися думкам щодо розвитку безпекової ситуації на сході нашої держави та епідемічної ситуації в Україні та Литві. За результати розмови домовлено, що литовська та українська сторони координуватимуть заходи з метою збереження свободи взаємних поїздок громадян та забезпечення їхньої безпеки в умовах пандемії.
Нагадамо, режим Олександра Лукашенка у Білорусі спровокував міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Мігранти з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
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