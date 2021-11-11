Міграційна криза на європейсько-білоруському кордоні: Зеленський поговорив з президентом Литви

Також очільники двох держав говорили про війну на Сході та епідситуацію.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Литви Гітанасом Наусєдою. Головною темою розмови була міграційна криза, яку спричинили дії самопроголошеного президента Білорусі.

Про це повідомляє Офіс президента.

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Під час розмови Зеленський повідомив литовському колезі про ухвалені напередодні рішення РНБО щодо посилення заходів безпеки на українсько-білоруському кордоні. "Ми будемо адекватно реагувати на розвиток ситуації на наших кордонах. Ми вже нарощуємо потужності прикордонної служби. Готові залучити й інші резерви", – зазначив голова держави.

Крім цього, Зеленський та Гітанас Наусєд обмінялися думкам щодо розвитку безпекової ситуації на сході нашої держави та епідемічної ситуації в Україні та Литві. За результати розмови домовлено, що литовська та українська сторони координуватимуть заходи з метою збереження свободи взаємних поїздок громадян та забезпечення їхньої безпеки в умовах пандемії.

Нагадамо, режим Олександра Лукашенка у Білорусі спровокував міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Мігранти з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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