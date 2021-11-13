Міграційна криза: Польща збудує 180-кілометрову високу стіну на кордоні з Білоруссю

Зведення стіни планують завершити до середини 2022 року.
Через міграційну кризу Польща вирішила збудувати до середини 2022 року 180-кілометрову стіну заввишки 5,5 метра на кордоні з Білоруссю.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський в ефірі радіостанції RMF FM.
"Вже є дуже конкретний план будівництва. До кінця першого півріччя наступного року. Протяжність - 180 кілометрів, висота - 5,5 метра. Дуже професійне інженерне загородження", - сказав голова МВС.
Варшава також розглядає питання можливого закриття транзитного залізничного сполучення через польсько-білоруський кордон.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
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