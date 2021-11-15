Міграційна криза: ЄС розширить санкції проти режиму Лукашенка, Польща і Литва чекають на допомогу НАТО

Міграційна криза: ЄС розширить санкції проти режиму Лукашенка, Польща і Литва чекають на допомогу НАТО

У таборі біля польського кордону перебуває до 20 тисяч мігрантів.

У відповідь на спровоковану режимом Олександра Лукашенка міграційну кризу ЄС сьогодні розширить санкції проти Білорусі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 15 листопада.

Також читайте У Мінську дітей мігрантів готують до агітації: польські спецслужби виклали в Мережу відео

У "чорному" списку близько 30 білоруських посадовців. Також під обмеження потрапили авіакомпанії та туристичні агенції, причетні до звезення мігрантів до кордонів Євросоюзу.

Про безпеку України у цій ситуації до Брюсселя вирушає говорити міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у нього заплановані зустрічі з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та генсеком НАТО.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що міграційна криза на кордоні Білорусі та ЄС спровокована Мінськом, щоб відвернути увагу від дій Росії біля кордону з Україною. А очільник НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий до будь-якого розвитку ситуації. Своєю чергою, Польща і Литва чекають на допомогу від НАТО через міграційну кризу.

Натепер у таборі біля польського кордону, за різними оцінками, перебуває до 20 тисяч мігрантів. Ситуація там вкрай напружена: польська влада очікує чергових спроб штурму. До слова, напередодні на кордоні Польщі і Білорусі знайшли мертвим польського солдата. Попередньо причиною його смерті називають нещасний випадок.

Читайте також:

"У нас буде війна інша": Лукашенко просить Путіна, щоб той стягнув до Білорусі ракетні установки "Іскандер"

На території Білорусі перебуває 16 тисяч мігрантів: чим це загрожує Україні

чим це загрожує Україні Підписали контракти: Росія заявила про готовність надати Лукашенку винищувачі та систему ППО

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання