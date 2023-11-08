Мігрант з Північної Африки зґвалтував у Відні 92-річну жінку

Після сексуального насильства над літньою жінкою 23-річний чоловік здійснив низку крадіжок і потрапив до рук поліції.

Австрійська поліція встановила особу чоловіка, який в одному з будинків для престарілих у Відні зґвалтував 92-річну жінку. За даними аналізу ДНК, йдеться про 23-річного чоловіка з Алжиру, який зараз перебуває під вартою за майнові злочини.

Про це повідомило в середу, 8 листопада, австрійське видання Kurier.

Злочинець близько шостої години вечора увірвався до помешкання потерпілої, напав на жінку, притиснув її до ліжка та зґвалтував. Потім він обшукав кімнату на предмет цінностей. Перед тим, як втекти, він зірвав з пенсіонерки прикраси та годинник.

Поранену жінку виявив доглядальниця, яка викликала швидку допомогу та поліцію. Після цього карета швидкої допомоги доставила стареньку до лікарні.

Аналіз ДНК допоміг встановити, що нападником був 23-річним чоловік із Алжиру, який раніше попросив притулку в Словенії. Після скоєного злочину його арештували у Верхній Австрії за крадіжки з автомобілів і вже перебував під вартою.

Обшукавши помешкання юнака у Лінці, слідчі виявили низку викрадених речей, зокрема ювелірні прикраси, які належали пенсіонерці.

Поліція повідомила, що чоловік зізнався у нападі у Відні.

Нагадаємо, у Франції чоловіка звинуватили в тому, що протягом десяти років він накачував свою дружину наркотиками і дозволив щонайменше 83 чоловікам зґвалтувати її.

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