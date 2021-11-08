Мігранти масово штурмують польсько-білоруський кордон: у Варшаві заявили про "найбільшу спробу силового вторгнення" (відео)

У зв'язку із ситуацією на кордоні в Польщі було ухвалено рішення зібрати засідання штабу антикризового управління.

У Білорусі численна колона нелегальних мігрантів 8 листопада вирушила до кордону з Польщею. У Варшаві назвали цю групу людей "найбільшою з усіх досі спробою масового силового проникнення до країни" і заявили, що польські силовики готові зустріти їх.

Про це у своєму Twitter повідомив речник міністра-координатора польських спеціальних служб Станіслав Жарин.

Тим часом, видання Zerkalo пише, що мігранти прямують до пункту пропуску "Брузги". За даними Telegram-каналу NEXTA, мігранти дійшли до КПП і повернули до лісу. Зазначається, що піший перехід кордону у "Брузгах" не дозволений.

Попередньо, у колоні кілька сотень людей. За словами польського речника, серед них переважає молодь. Утім, як свідчать відеокадри, у колоні близько тисячі осіб.

Як пише Telegram-канал NEXTA, більшість мігрантів у колоні - це начебто курди, які нещодавно прибули до Білорусі з Іраку. Серед них багато жінок та дітей.

"Дуже тривожна інформація з кордону. Велика група мігрантів зібралася в Білорусі, неподалік кордону з Польщею. Вони щойно попрямували до кордону з Республікою Польща. Вони спробують масово проникнути до Польщі... Найбільша спроба силового вторгнення до Польщі лише розпочалася...", - написав Жарин.

Речник польського уряду Петро Мюллер заявив, що у зв'язку із ситуацією на кордоні в Польщі збирають засідання штабу антикризового управління. У засіданні мають взяти участь прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, віцепрем'єр уряду Ярослав Качинський, міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський та міністр оборони Маріуш Блащак.

Своєю чергою, очільник МВС Польщі Маріуш Камінський заявив: "Ми спостерігаємо за ситуацією в "Кузьниці "вже кілька днів і готові до будь-якого сценарію. Нашим пріоритетом є жорстка оборона кордону. Ми збільшили кількість офіцерів прикордонної служби, поліцейських, солдатів. Чекаємо в повній готовності".

Kierunek polska granica. Poza Łukaszenką winna jest polska opozycja i media im sprzyjające. Jedynie mocny sprzeciw całego społeczeństwa postawiłby tamę nielegalnej migracji! Przez waszą chęć uderzania w rząd za wszelką cenę ma miejsce ten kryzys!!! pic.twitter.com/KkQfxz4fTt — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) November 8, 2021 Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów.



Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

Своєю чергою, в прикордонному комітеті Білорусі назвали інцидент "кроком розпачу" з боку біженців, на який їх "спонукало байдужість та нелюдське ставлення польської влади".

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