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Мігранти намагалися прорватися через кордон: поранено двоє польських військових

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Мігранти намагалися прорватися через кордон: поранено двоє польських військових

twitter.com/podlaskaPolicja

За допомогу біженцям затримали сім осіб.

У ніч проти суботи, 27 листопада, нелегали намагалися прорвати кордон: поранено двоє польських військових.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомлила прикордонна служба Польщі.

Зазначається, що міграти намагалися 206 розів прорватися з території Білорусі до Польщі. За допомогу людям затримали шістьох громадян Грузії та одного росіянина.

"Група із понад 100 іноземців учора штурмувала польсько-білоруський кордон на відрізку кордону, який охороняється прикордонною заставою в Біловежі", - йдеться у повідомленні.

За даними польських прикордонників, білоруські служби підч сас проби прориву засліплювали польських офіцерів та солдатів лазерами та стробоскопом.

Як повідомлялося, у місті Венджин на заході Польщі, де розташований закритий центр для біженців, іноземні громадяни, які прибули із території Білорусі, намагалися покинути межі табору, влаштувавши бунт на його території. Вони скандували гасла з вимогами випустити їх з центру, вибивали вікна, ламали загородження та розпалювали вогнища.

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