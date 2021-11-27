Мігранти намагалися прорватися через кордон: поранено двоє польських військових

За допомогу біженцям затримали сім осіб.
У ніч проти суботи, 27 листопада, нелегали намагалися прорвати кордон: поранено двоє польських військових.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомлила прикордонна служба Польщі.
Зазначається, що міграти намагалися 206 розів прорватися з території Білорусі до Польщі. За допомогу людям затримали шістьох громадян Грузії та одного росіянина.
"Група із понад 100 іноземців учора штурмувала польсько-білоруський кордон на відрізку кордону, який охороняється прикордонною заставою в Біловежі", - йдеться у повідомленні.
За даними польських прикордонників, білоруські служби підч сас проби прориву засліплювали польських офіцерів та солдатів лазерами та стробоскопом.
Ponad 100-osobowa grupa cudzoziemców forsowała wczoraj granicęna odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 27, 2021
Podczas ataku,służby białoruskie oślepiały polskich funkcjonariuszy i żołnierzy laserami i stroboskopem.
Dwóch żołnierzy WP zostało niegroźnie poszkodowanych. pic.twitter.com/FVYDrmujj2
Як повідомлялося, у місті Венджин на заході Польщі, де розташований закритий центр для біженців, іноземні громадяни, які прибули із території Білорусі, намагалися покинути межі табору, влаштувавши бунт на його території. Вони скандували гасла з вимогами випустити їх з центру, вибивали вікна, ламали загородження та розпалювали вогнища.
Читайте також:
- Мігрантська криза є елементом гібридної війни Росії — дипломат
- Ірак добровільно евакуював з Білорусі понад 600 осіб